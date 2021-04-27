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вторник, 27 апреля 2021 20:24

В армии проблемы с раздутым штатом и "мертвыми душами" - волонтер

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В армии проблемы с раздутым штатом и &quot;мертвыми душами&quot; - волонтер
Михаил Макарук: "Встреч с волонтерами у президента не было, кроме специально избранных "придворных". Фото: Сергій Старостенко

Реформирование армии тормозится из-за того, что нет необходимых органов управления. Также отсутствие контактов между властью и обществом создает информационный вакуум и непонимание того, что происходит в стране и в армии. Об этом Gazeta.ua рассказал волонтер, представитель международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

"Руководство должно говорить со своим населением, объяснять, что происходит, реагировать на критику, – отмечает он. – Нет открытости, когда президент может свободно пообщаться с журналистами. Встреч с волонтерами у него не было, кроме специально избранных "придворных". С секретарем СНБО встретиться невозможно, с министром обороны и главкомом также. Нет коммуникации между верхами и низами".

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Осенью прошлого года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею о сокращении численности армии из-за нехватки финансов на ее содержание. Сэкономленные средства можно направить на развитие инноваций. Михаил Макарук озвучил свою точку зрения на этот счет.

"У нас действительно была проблема с раздутым штатом и "мертвыми душами". Я считаю, что в некоторых аспектах настоящая численность армии может удовлетворить потребности ВСУ. Так, Главное управление разведки Минобороны Украины имеет собственную систему финансирования. Согласно закону, принятому в 2017 году, силы специальных операций могут делать так же. Но на практике они этого применить не могут – нужно управление логистики и финансовое управление. Чтобы создать их, надо подавать изменения в законопроект о штатной численности Вооруженных Сил Украины в Верховную Раду и на подпись президенту Украины. То есть чтобы выполнить один закон – надо менять другой. То же самое касается системы питания. Военные готовят сами себе. Для этого тоже надо менять законодательство. Если мы будем вводить новые должности, например, операторов беспилотников, или новые образцы вооружения – для этого тоже надо будет менять штатную численность Вооруженных Сил. Здесь уже все зависит от оперативности парламента – как быстро он проголосует нужные акты", – считает он.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период. Закон вводит новый вид военной службы. В особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в резерве и/или зачисленных в оперативный резерв.

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