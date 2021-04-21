Появилась военная служба в особый период. Что предусматривает закон

На одном из учебных сборов резервистов. Фото: Министерство обороны

Президент Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период. Об этом в среду сообщил сайт главы государства.

Закон вводит новый вид военной службы.

Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в резерве и/или которые зачислены в оперативный резерв.

Решение о призыве будет принимать верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего. В решении будут определяться категории резервистов, которые необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки, порядок проведения призыва.

На граждан, которые будут призывать, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных человек. В частности, гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы.

На базе военкоматов создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский оккупант опять стреляет на Донбассе

Совершенствуется воинский учет резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберіг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период; от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

"Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных Сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации.

Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности", - объясняется на сайте президента.

Из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать.