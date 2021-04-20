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вторник, 20 апреля 2021 23:07

Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам

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Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам
Зеленский записал видеообращение. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу эскалации на границе Украины и в Крыму.

"У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом. Волнует ли это нас? Да. Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь Российская Федерация постоянно повторяет, что она хочет мира, но одновременно создает все предпосылки для эскалации", - сказал он в обращении.

Он считает, что ситуация не является неожиданной.

"Означает ли это, что эскалация неизбежна? Нет. Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип простой. Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего", - продолжил президент.

Украинцам нужно осознать, что угрозу представляют не только чужие войска, но и эмоции. Зеленский отметил, что информацию нужно проверять. Выделил, что нужно подумать прежде чем доверять заявлениям политиков.

"Политиков, которые являются героическими полководцами в фейсбуке и твиттере. Которые кричат, что надо немедленно начать войну, но молчат, что имеют в виду наших, а не своих детей. А самое страшное - политиков, для которых победой будет поражение страны и возможность сказать: мы же говорили и предупреждали. Нужно ли сегодня нам быть бдительными? Да. Нужно ли нам бояться? Нет. Потому что Украина-2021 сильно отличается от Украины-2014", - добавил Зеленский.

Он заявил, что украинские военные имеют качественное оснащение и оружие, ценный опыт, мужество, высокий боевой дух, готовность дать отпор. Вспомнил о волонтерах, которые готовы помочь.

Президент указал, что иностранные партнеры на стороне Украины.

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"Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все больше жестких санкций и принимать жесткие резолюции. Это правильно, необходимо, и за все это Украина искренне благодарна. Вместе с тем нашим гражданам очень нужно понимать, на что еще готов мир. Как и кем именно вы поможете нам, если некоторые вновь проигнорируют границы в центре Европы? Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней - всему миру, что верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Нашим гражданам нужны четкие сигналы, что на восьмом году войны страна, которая ценой жизни своих людей является щитом для Европы, получит поддержку не просто как партнеров, с трибун, а как игроков одной команды, непосредственно на поле, плечо к плечу", - добавил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на передовой на Донбассе. Это предложение он озвучил на русском языке. Соответствующее видеообращение опубликовали на странице главы государства в Facebook.

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