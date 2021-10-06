В 12 областях Украины объявили штормовое предупреждение

6 октября в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

В большинстве западных областей и в юго-восточной части страны штормовые порывы будут достигать 15-20 м/с. Объявили первый уровень опасности, сообщает Укргидрометцентр.

"Штормовое предупреждение объявили в Волынской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Автор: meteo.gov.ua В 12 областях объявили штормовое предупреждение

Украинцев призвали придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В среду в Украине будет ветрено

8 октября в Украину придет значительное похолодание. Температура воздуха в пятницу ночью в восточных и северных областях опустится до -1°С. Несмотря на солнечную погоду на западе днем ожидается в пределах +11...16°С.