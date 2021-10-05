В Украину движется мощное похолодание

8 октября в Украину придет значительное похолодание.

Температура воздуха в пятницу ночью в восточных и северных областях опустится до -1°С, сообщает Укргидрометцентр.

Несмотря на солнечную погоду на западе днем ожидается в пределах +11...16°С. На севере в течение дня будет +10...12°С. В центре и на востоке днем будет +11...13°С, а на юге ожидается +12...15°С.

Автор: meteo.gov.ua В Украину идет похолодание

9 октября ночью температура воздуха поднимется, но днем будет не выше +11°С. 10 октября ночью снова будет -1°С.

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5 октября в Украине будет солнечная, но прохладная погода. В стране будет преимущественно сухо, осадков не предвидится. В октябре 2021 года погода будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне +7...12°С.