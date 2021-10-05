﻿В среду в Украине будет ветрено

Осадки в Украине обещают ближе к празднику Покровы / Getty Images

Завтра, 6 октября, в Украине обещают ветреную погоду. Сильные порывы ожидают в западных областях, в Крыму и Приазовье.

Направление ветра - преимущественно юго-восточное. Осадков в среду в Украине не ожидают. Об этом сообщила синоптики Наталья Диденко в Telegram.

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Температура воздуха остается в нынешних границах. Ночью прохладно - +2...9°C, местами заморозки. Днем теплее - до +11...15°C, а на Западе до +13...18°C.

В Киеве 6 октября будет сухая погода, порывистый и некомфортный юго-восточный ветер. Ближайшей ночью в столице +4...7°C, днем ​​+11...13°C. Дожди возможны ближе к празднику Покрова 12-15 октября.

Во вторник, 5 октября, в Украине будет солнечная, но прохладная погода. В стране будет преимущественно сухо, осадков не предвидится.