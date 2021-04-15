 
Ексклюзивы
1/5
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 801
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 378
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1080
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 603
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1566
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 909
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 954
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1809
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 450
Фото
Все фото
7
5
3
5
3
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
&quot;Заказывали такси, чтобы добраться на другую сторону улицы&quot; - украинка об опыте жизни в четырех странах
"Заказывали такси, чтобы добраться на другую сторону улицы" - украинка об опыте жизни в четырех странах
Порошенко: благодарить врачей за спасение людей мы должны ежедневно
Порошенко: благодарить врачей за спасение людей мы должны ежедневно
Не заплатил за багаж и получил тепловой удар: курьезные случаи на борту самолета
Не заплатил за багаж и получил тепловой удар: курьезные случаи на борту самолета
Стартовала &quot;Большая стройка&quot; транспортных развязок под Киевом
Стартовала "Большая стройка" транспортных развязок под Киевом
Видео
Все видео
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
Невозмутимый рыбак на фоне огненного поля стал звездой сети
Невозмутимый рыбак на фоне огненного поля стал звездой сети
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем, на который опоздал
Пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем, на который опоздал
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 954
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1809
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 765
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1350
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 891
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 апреля 2021
2 Просмотров: 270
Пишний бюст
У нас нібито є країна. А в ній існує буцімто інформаційно-­культурний простір. Так принаймні вважається. Проте, хоч як парадоксально, в тому ...
суббота, 17 апреля 2021 08:32

Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
7

  Комментировать

Смертельное ДТП с участием легковушки и двух микроавтобусов произошла 17 апреля 2018 в Кривом Роге на Днепропетровщине около 5:50 утра. Из-за смерти подозреваемого в СИЗО суд так и не вынес приговор по делу.

В то трагическое утро водитель автомобиля Mazda местный житель 67-летний Александр Волков спешил на железнодорожный вокзал - вез 16-летнего сына Александра на поезд до Днепра. Светофоры были выключены.

В смертельном ДТП в Кривом Роге 17 апреля 2018 погибли 11 человек
Фото: one.kr.ua
В смертельном ДТП в Кривом Роге 17 апреля 2018 погибли 11 человек
В смертельном ДТП в Кривом Роге 17 апреля 2018 погибли 11 человек
В смертельном ДТП в Кривом Роге 17 апреля 2018 погибли 11 человек
В смертельном ДТП в Кривом Роге 17 апреля 2018 погибли 11 человек

На пересечении улиц Металлургов и Героев АТО, выезжая со второстепенной дороги на главную на большой скорости, не предоставил преимущество в движении маршрутному микроавтобусу Mercedes Sprinter. Маршрутку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с пассажирским автобусом Икарус. От удара автобус отбросило с дороги и вн столкнулся с деревом на тротуаре.

"Я ехал отсюда, посмотрел, желтый свет мигает, но я ее не видел", - сказал Волков правоохранителям, что сразу прибыли на вызов.

Он обёяснил, что не видел маршрутку из-за деревьев. Эти показания зафиксировала нательное камера одного из стражей порядка, позднее видео обнародовали СМИ.

Автокатастрофу назвали самой масштабной в Кривом Роге со времен независимости Украины. Всего пострадали 30 человек, из которых 11 умерли. Из них 8 - сразу на месте ДТП, а еще 3-х врачи не смогли спасти в больнице.

Автор: Кривбасс on-line
  В смертельном ДТП в Кривом Роге 17 апреля 2018 погибли 11 человек
В смертельном ДТП в Кривом Роге 17 апреля 2018 погибли 11 человек

Большинство пострадавших были пассажирами маршрутки. Также и водитель служебного автобуса местного предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог" получил многочисленные тяжелые травмы, но был в транспорте сам - только ехал за пассажирами.

18 апреля 2018-го в Кривом Роге был объявлен траур по погибшим.

Подозреваемого в совершении ДТП Волкова с места происшествия госпитализировали - он травмировался об руль.

20 апреля в режиме видеоконференции состоялось судебное заседание, на котором избирали меру пресечения. Учитывая плохое самочувствие подозреваемого, суд удовлетворил его ходатайство проводить заседание в закрытом режиме. По данным местных СМИ, мужчина имел онкологическое заболевание, которое осложняло его состояние здоровья.

Автор: rbc.ua
  67-летнего Александра Волкова подозревали в смертельном ДТП в Кривом Роге 17 апреля 2018
67-летнего Александра Волкова подозревали в смертельном ДТП в Кривом Роге 17 апреля 2018

Бабушкинский райсуд Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Срок меры пресечения должен был истечь 17 июня.

3 мая Александра Волкова перевели из лечебного учреждения в СИЗО. Его состояние врачи оценивали как удовлетворительное. А около 11 часов утра 5 мая задержанный внезапно умер в учреждении исполнения наказаний №3. По официальной версии, причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Тела погибших собирали вдоль путей" - подборка самых кровавых ДТП в Украине

Как заявил адковат пострадавших Назар Вознюк, в случае смерти подозреваемого закон позволяет закрыть дело. Но это не выгодно потерпевшим - они хотели бы узнать, что стало причиной происшествия.

"После смерти подозреваемого досудебное расследование продолжили. После его завершения дело передали в суд. Разглашать персональные данные и подробности дела мы не имеем права", - сказала в комментарии Gazeta.ua заместитель начальника отдела коммуникации ГУ ЧП в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

В едином реестре судебных дел данных о судебном решении по делу резонансного ДТП нет.

В Одессе на Люстдорфской дороге легковушка вылетела с дороги во двор "хрущевки". Машина несколько раз перевернулась и полетела к середине двора дома №88б, где врезалась в деревья.

Внутри было пять человек. Один погиб на месте, четверо других госпитализированы с травмами различной степени тяжести

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
апреля

Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей

Изобрели новую бильярдную игру

Болезнью "монархов" заболеть может каждый

Самое читаемое
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
 Просмотров: 12915
Американская модель продемонстрировала идеальную фигуру в различных купальниках
Американская модель продемонстрировала идеальную фигуру в различных купальниках
6
 Просмотров: 9108
&quot;Лучший подарок&quot; – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
"Лучший подарок" – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
4
 1 Просмотров: 7722
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы &quot;ВИА Гры&quot; - чем поражают звезды в сети
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы "ВИА Гры" - чем поражают звезды в сети
10
 Просмотров: 6219
10 поз в сексе, чтобы интим сводил с ума
10 поз в сексе, чтобы интим сводил с ума Просмотров: 6030
Общество
Изобрели новую бильярдную игру
Изобрели новую бильярдную игру
 Просмотров: 54
Три знака, которым нужно спланировать свое будущее
Три знака, которым нужно спланировать свое будущее
 Просмотров: 171
Гороскоп на 17-18 апреля: чем порадуют лучшие выходные весны
Гороскоп на 17-18 апреля: чем порадуют лучшие выходные весны
 Просмотров: 558
Ученые создали датчик, который реагирует на опасный ход Covid-19
Ученые создали датчик, который реагирует на опасный ход Covid-19 Просмотров: 207
Болезнью "монархов" заболеть может каждый
Болезнью "монархов" заболеть может каждый
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
9
Большинство - за продолжение: спросили мнение киевлян о жестком локдауне
3
Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
2
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2
Разрыв между Вирастюком и Шевченко уже не 749 голосов - "Чесно"
2
"Зачем мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на 1+1?" - журналистка
Голосов: 55956
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть