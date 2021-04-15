Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей

Смертельное ДТП с участием легковушки и двух микроавтобусов произошла 17 апреля 2018 в Кривом Роге на Днепропетровщине около 5:50 утра. Из-за смерти подозреваемого в СИЗО суд так и не вынес приговор по делу.

В то трагическое утро водитель автомобиля Mazda местный житель 67-летний Александр Волков спешил на железнодорожный вокзал - вез 16-летнего сына Александра на поезд до Днепра. Светофоры были выключены.

Фото: one.kr.ua

На пересечении улиц Металлургов и Героев АТО, выезжая со второстепенной дороги на главную на большой скорости, не предоставил преимущество в движении маршрутному микроавтобусу Mercedes Sprinter. Маршрутку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с пассажирским автобусом Икарус. От удара автобус отбросило с дороги и вн столкнулся с деревом на тротуаре.

"Я ехал отсюда, посмотрел, желтый свет мигает, но я ее не видел", - сказал Волков правоохранителям, что сразу прибыли на вызов.

Он обёяснил, что не видел маршрутку из-за деревьев. Эти показания зафиксировала нательное камера одного из стражей порядка, позднее видео обнародовали СМИ.

Автокатастрофу назвали самой масштабной в Кривом Роге со времен независимости Украины. Всего пострадали 30 человек, из которых 11 умерли. Из них 8 - сразу на месте ДТП, а еще 3-х врачи не смогли спасти в больнице.

Автор: Кривбасс on-line В смертельном ДТП в Кривом Роге 17 апреля 2018 погибли 11 человек

Большинство пострадавших были пассажирами маршрутки. Также и водитель служебного автобуса местного предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог" получил многочисленные тяжелые травмы, но был в транспорте сам - только ехал за пассажирами.

18 апреля 2018-го в Кривом Роге был объявлен траур по погибшим.

Подозреваемого в совершении ДТП Волкова с места происшествия госпитализировали - он травмировался об руль.

20 апреля в режиме видеоконференции состоялось судебное заседание, на котором избирали меру пресечения. Учитывая плохое самочувствие подозреваемого, суд удовлетворил его ходатайство проводить заседание в закрытом режиме. По данным местных СМИ, мужчина имел онкологическое заболевание, которое осложняло его состояние здоровья.

Автор: rbc.ua 67-летнего Александра Волкова подозревали в смертельном ДТП в Кривом Роге 17 апреля 2018

Бабушкинский райсуд Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Срок меры пресечения должен был истечь 17 июня.

3 мая Александра Волкова перевели из лечебного учреждения в СИЗО. Его состояние врачи оценивали как удовлетворительное. А около 11 часов утра 5 мая задержанный внезапно умер в учреждении исполнения наказаний №3. По официальной версии, причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

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Как заявил адковат пострадавших Назар Вознюк, в случае смерти подозреваемого закон позволяет закрыть дело. Но это не выгодно потерпевшим - они хотели бы узнать, что стало причиной происшествия.

"После смерти подозреваемого досудебное расследование продолжили. После его завершения дело передали в суд. Разглашать персональные данные и подробности дела мы не имеем права", - сказала в комментарии Gazeta.ua заместитель начальника отдела коммуникации ГУ ЧП в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

В едином реестре судебных дел данных о судебном решении по делу резонансного ДТП нет.

В Одессе на Люстдорфской дороге легковушка вылетела с дороги во двор "хрущевки". Машина несколько раз перевернулась и полетела к середине двора дома №88б, где врезалась в деревья. Внутри было пять человек. Один погиб на месте, четверо других госпитализированы с травмами различной степени тяжести