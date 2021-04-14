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среда, 14 апреля 2021 02:28

ДТП в Одессе. От легковушки осталась груда металлолома
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Фото: Думская

В Одессе на Люстдорфской дороге легковушка вылетела с дороги во двор "хрущевки". Машина несколько раз перевернулась и полетела к середине двора дома №88б, где врезалась в деревья.

Внутри было пять человек. Один погиб на месте, четверо других госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает "Думская".

От машины осталась груда металлолома. Чтобы установить модель автомобиля, полицейским пришлось узнавать его номер госрегистрации в базе. Обломки легковушки лежат колесами вверх.

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На месте работают следователи. Подробности ДТП выясняются.

На Броварской окружной дороге под Киевом 9 апреля перевернулась фура-цистерна с кислородом. В результате пострадал водитель.

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