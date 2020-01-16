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четверг, 16 января 2020 14:15

Утвердили модели изучения украинского языка - одна из них для детей из русскоязычной среды

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Утвердили модели изучения украинского языка - одна из них для детей из русскоязычной среды
Разработали три модели изучения украинского языка для детей. Фото: ukrinform.ua

Принятый закон "О среднем образовании" поможет реализовать права каждого украинского ребенка на овладение государственным языком.

Для этого Закон предусматривает три модели изучения украинского языка в школах, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Данная новация - результат детализации положений Закона "Об образовании".

Соответствующая статья документа была написана еще в начале прошлого года по результатам многочисленных консультаций с представителями национальных меньшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

Итак, первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеют государства, этот язык защищала бы и развивала. Прежде речь идет о крымских татарах.

Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и речевого среды, использование этой модели может быть разное, но основы такие:

- материнским языком, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе;

- в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться украинский с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке;

- из старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

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Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинской языковой семьи, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет языком меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

16 января 1861-го в Петербурге вышел "Букварь южнорусский". Книжечку составил и издал за свой счет в 10 тыс. экземплярах Тарас Шевченко. Служила учебником для начального обучения грамоте на украинском языке в воскресных школах. Впервые их открыли на западноукраинских землях в 1848-м для взрослых, преимущественно выходцев из крестьян и мелких мещан. Работали в воскресенье и праздничные дни. Давали украинцам начальное образование. Через 10 лет такие школы возникли и в Приднепровье: в Полтаве, Киеве и Чернигове.

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Дата
16
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