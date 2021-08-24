Установили уникальный рекорд. На огромных шарах подняли украинские флаги

В Киеве установили рекорд Украины по одновременному поднятия 30 государственных флагов на воздушных шарах.

Автор: Лилия Мыцко К ним привязали 30 флагов Украины, каждый длиной 6 м

Зафиксировали достижение на фестивале ко Дню Независимости "Монгольфьерия. Я - гражданин". Владельцем рекорда стал организатор события Сергей Скалько.

"Это простой и сложный одновременно рекорд. Чтобы одновременно поднять эти огромные шары, нужно хорошо постараться. Было несколько попыток. Что-то могло не сработать, а для Национального реестра рекордов важна точность. Я горд быть рекордсменом. Наш фестиваль вошел в историю", - сказал Скалько.

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Событие состоялось на ВДНХ ко Дню флага Украины. Регистрировал рекорд основатель НРД Валентин Щербачев. Организатору вручили сертификат, подтверждающий достижение.

Фото: Лилия Мыцко

Рекорды, связанные с флагом, установили также в Луцке, Днепре, Николаеве, Львове, Харькове и Полтаве. В Черкасской области в географическом центре Украины открыли арт-объект "Сердце Украины". Там подняли 52-метровый флаг, ставший крупнейшим на Черкасщине.