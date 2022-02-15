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вторник, 15 февраля 2022 06:23

Усиленный режим полиции: Монастырский рассказал, будут ли запрещать митинги

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Усиленный режим полиции: Монастырский рассказал, будут ли запрещать митинги
Усиленный режим несения службы будет действовать до 19 февраля. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

На момент действия усиленного режима несения службы работниками полиции не будет никаких ограничений конституционных прав граждан, в частности, права на митинги.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телеканала "1+1".

"Никаких ограничений прав граждан, как то права на митинги, конечно, не будет. Такие ограничения вводятся только тогда, когда в стране внедрен режим военного положения. Пока что об этом речь не идет", - сказал Монастырский в программе "Право на власть".

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Министр отметил, что во время усиления режима несения службы Нацполиции увеличится количество личного состава правоохранителей, обеспечивающих публичную безопасность на улицах и усиленную охрану объектов критической инфраструктуры.

Монастырский призвал водителей относиться с пониманием к тому, что чаще будет проводиться проверка транспортных средств.

Национальную полицию Украины перевели на усиленный режим несения службы 14 февраля. Он продлится до 19 февраля.

Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан, подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.

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