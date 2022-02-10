Умерла невестка Геннадия Кернеса

В Харькове 10 февраля скончалась Яна Кернес. Жена депутата областного совета и старшего сына бывшего мэра города Геннадия Кернеса – Кирилла Кернеса.

Она долго и тяжело болела. О смерти женщины Кирилл Кернес сообщил в Instagram.

Автор: instagram.com/kernes_kyrylo В Харькове скончалась Яна Кернес. Она долго и тяжело болела

"Любимая, ты стремительной кометой пронеслась через мою жизнь. Оставив по себе две яркие звезды - наших замечательных детей. Ты согревала и вдохновляла меня прекрасных 16 лет. Ты была моей величайшей мечтой и самой страстной любовью. Это горькое слово - была. Мне все казалось, что я способен преклонить небо для Тебя. И что вместе мы преодолеем это чудовище-болезнь. И снова большое счастье будет общим, одно на двоих. Да нет. Судьба совсем другое начертила для нас", - написал Кирилл.

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Он добавил, что всегда будет помнить первую встречу с любимой. И поблагодарил за каждую минуту вместе.

Известно, что у Яны Анатольевны в Харькове была частная нотариальная практика. Ее мужа Кирилла Кернеса в 2020 году избрали депутатом Харьковского облсовета. До этого он был заместителем директора Харьковского городского бюро технической инвентаризации. Пара воспитывала дочь Киру и сына Луку.

По неподтвержденной информации, причиной смерти Яны Кернес стали инсульт и онкология.

61-летний Геннадий Кернес скончался в ночь на 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализирован 16 сентября с коронавирусом. Перед смертью у него отказали почки. Был на гемодиализе. Похоронен в Харькове.