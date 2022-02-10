Умерла невестка Геннадия Кернеса

 
Ексклюзивы
1/5
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Просмотров: 63
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 5301
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
1 Просмотров: 837
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 99
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2304
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1305
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Просмотров: 2745
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 1152
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 684
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
7
5
9
7
6
В Украине стартовали масштабные военные учения &quot;Заметіль-2022&quot;: фото и виде
В Украине стартовали масштабные военные учения "Заметіль-2022": фото и виде
В Антарктиде зафиксировали аномальную температуру - ученые бьют тревогу
В Антарктиде зафиксировали аномальную температуру - ученые бьют тревогу
В горах намело 70 см снега: впечатляющие фотографии
В горах намело 70 см снега: впечатляющие фотографии
Создатели улыбок и спасатели от &quot;зубного червя&quot;: сегодня день стоматолога – яркие поздравления для врачей
Создатели улыбок и спасатели от "зубного червя": сегодня день стоматолога – яркие поздравления для врачей
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Видео
Все видео
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1044
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2304
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1233
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 февраля 2022
Просмотров: 81
Список недочитаного
Коли в тебе висока температура, а в світі гуляє коронавірус, то ось підходяще заняття: лежи собі й складай списки того, що ти в житті не зробив чи не ...
четверг, 10 февраля 2022 19:39

Умерла невестка Геннадия Кернеса

  Комментировать

В Харькове 10 февраля скончалась Яна Кернес. Жена депутата областного совета и старшего сына бывшего мэра города Геннадия Кернеса – Кирилла Кернеса.

Она долго и тяжело болела. О смерти женщины Кирилл Кернес сообщил в Instagram.

Автор: instagram.com/kernes_kyrylo
  В Харькове скончалась Яна Кернес. Она долго и тяжело болела
В Харькове скончалась Яна Кернес. Она долго и тяжело болела

"Любимая, ты стремительной кометой пронеслась через мою жизнь. Оставив по себе две яркие звезды - наших замечательных детей. Ты согревала и вдохновляла меня прекрасных 16 лет. Ты была моей величайшей мечтой и самой страстной любовью. Это горькое слово - была. Мне все казалось, что я способен преклонить небо для Тебя. И что вместе мы преодолеем это чудовище-болезнь. И снова большое счастье будет общим, одно на двоих. Да нет. Судьба совсем другое начертила для нас", - написал Кирилл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От покойного отца сын Кернеса получил 30 млн грн

Он добавил, что всегда будет помнить первую встречу с любимой. И поблагодарил за каждую минуту вместе.

Известно, что у Яны Анатольевны в Харькове была частная нотариальная практика. Ее мужа Кирилла Кернеса в 2020 году избрали депутатом Харьковского облсовета. До этого он был заместителем директора Харьковского городского бюро технической инвентаризации. Пара воспитывала дочь Киру и сына Луку.

По неподтвержденной информации, причиной смерти Яны Кернес стали инсульт и онкология.

61-летний Геннадий Кернес скончался в ночь на 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализирован 16 сентября с коронавирусом. Перед смертью у него отказали почки. Был на гемодиализе.

Похоронен в Харькове.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умерла невестка Геннадия Кернеса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Театр в Одессе построили за царские деньги

Самое читаемое
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались Просмотров: 27144
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для &quot;слуги&quot;
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для "слуги"
5
 Просмотров: 12340
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук Просмотров: 10251
&quot;Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти&quot; - Притула резко высказался в сторону Путина
"Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти" - Притула резко высказался в сторону Путина
 Просмотров: 7047
Ждем єБилет на &quot;Квартал&quot;: сети взорвались фотожабами о бесплатных смартфонах
Ждем єБилет на "Квартал": сети взорвались фотожабами о бесплатных смартфонах
12
 Просмотров: 6723
Общество
Верховный суд закрыл дело Стерненко "об одном патроне"
Верховный суд закрыл дело Стерненко "об одном патроне" 1 Просмотров: 270
В Украине стартовали масштабные военные учения "Заметіль-2022": фото и виде
В Украине стартовали масштабные военные учения "Заметіль-2022": фото и виде
7
 Просмотров: 594
Укрзализныця запускает комфортабельный поезд: маршрут и график движения
Укрзализныця запускает комфортабельный поезд: маршрут и график движения Просмотров: 540
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
 1 Просмотров: 837
МВД и МОН должны расследовать секс-скандал с участием ректора Бугрова – эксперт
МВД и МОН должны расследовать секс-скандал с участием ректора Бугрова – эксперт Просмотров: 333
Больше всего комментируют
6
"Силовики "выбивают" из людей фальшивые показания против пятого президента" - адвокаты Порошенко
3
Надо менять и власть и оппозицию – Климкин
2
Боррель объяснил, чего хочет Путин
2
Полицейские открестились, что "слуга" Трухин предлагал взятку
2
"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море
Голосов: 58445
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть