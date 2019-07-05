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пятница, 05 июля 2019 23:32

Умерла известная волонтер

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Умерла известная волонтер
Волонтер Татьяна Черкашина умерла от рака. Фото: Соцсети

Известный волонтер из Харькова Татьяна Черкашина умерла в пятницу, 5 июля. Женщина болела раком.

Трагическую новость сообщили в сети друзья и знакомые женщины, поделившись памятными снимками с ней и написал слова соболезнования и благодарности.

Черкашина 4 года боролась с заболеванием, но продолжала работать.

Проходила лечение в медицинских учреждениях Киева и Львова, а последние дни провела дома.

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30 июня в ДТП на Черниговщине погибли волонтер Марина Шеремет.

Авария произошла вблизи села Носовка. Машина на скорости слетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль разбился полностью. Марина ударилась головой о боковое стекло.

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