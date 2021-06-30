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Укрзализныця вляпалась в скандал из-за карты с "русским" Крымом

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На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве продают журналы, на которых оккупирован Крым изображено как часть России.

Это заметил журналист Александр Шарипов. Соответствующие фото разместил в Facebook. Судя по ним, речь идет о российском журнале "Дилетант".

Автор: facebook.com/aleksandrsharipovv
  На столичном железнодорожном вокзале заметили в продаже русский журнал
На столичном железнодорожном вокзале заметили в продаже русский журнал
Автор: facebook.com/aleksandrsharipovv
  На столичном железнодорожном вокзале заметили в продаже русский журнал
На столичном железнодорожном вокзале заметили в продаже русский журнал

"Это нормально, что на железнодорожном вокзале Киева продается российская пресса, где Крым обозначен в составе РФ?", - написал он.

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В комментариях пресс-служба Укрзализныци традиционно отреагировала на инцидент стандартным сообщением: "Спасибо Вам за сигнал! Информация принята во внимание. Вопрос передан специалистам соответствующего подразделения для решения данной ситуации".

Пассажир поезда Укрзализныци сообщением Измаил-Киев, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен, вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно вагона. На такой шаг житель Копенгагена пошел из-за того, что его возмутил грязный поезд. Фото мужчина опубликовал в Facebook, оно быстро распространилось в сети.

Украинцы тоже начали выражать недовольство состоянием купе и вообще вагонов в поездах Укрзализныци. А вот датчанин Андерсен в комментариях к посту блогера пошутил. Мол, не первый раз ездит УЗ, поэтому знает - в поезд надо брать швабру.

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Дата
30
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