Укрзализныця предупредила о задержке поездов

В связи с реконструкцией пути на участке Мироновка — Им. Т. Шевченко возможны задержки поездов.
Ориентировочное время задержки составит от 5 мин. до 1 ч., сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября", - говорится в сообщении.
Опоздание поездов ожидается по станциям: Мироновка, Пятихатки, Тимково, бурты и Херсон.
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27 октября в Житомирской области 10 пустых вагонов грузового поезда сошли с рельс. Авария произошла недалеко от поселка Чернорудка. Нарушены габариты двух путей. Причины крушения расследуют.
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