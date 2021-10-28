Вагоны сошли с рельс: пассажирские рейсы опаздывают на 2-6 ч.

Укрзализныця предупредила о задержании ряда поездов из-за схода вагонов грузового поезда в Житомирской области.
У поезда № 105 Киев - Одесса ожидается задержка до 6 ч., сообщает пресс-служба перевозчика. Поезд № 81 Киев - Ужгород задерживается на 2 ч.
"Выходим на финишную прямую по ликвидации последствий схода грузовых вагонов. К 10:00 откроем замедленное движение по участку", - говорится в сообщении.
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До 5 ч. задержатся поезда:
№ 41 Днепр - Трускавец;
№ 771 Киев - Хмельницкий;
№ 110 Львов - Херсон.
До 4 ч. задержатся поезда:
№ 769 Киев - Каменец-Подольский;
№ 357 Киев - Рахов;
№ 763 Киев - Одесса;
№ 747 Киев - Львов;
№ 145 Киев - Измаил;
№ 82 Ужгород - Киев;
№ 22 Трускавец - Харьков;
№ 138 Хмельницкий - Лисичанск;
№ 49 Киев - Трускавец;
№ 41 Трускавец - Днепр;
№ 50 Трускавец - Киев;
№ 770 Каменец-Подольский - Киев;
№ 14/114 Чоп, Солотвино - Киев;
№ 30 Ужгород - Киев;
№ 70/69 Мариуполь - Львов;
№ 69/70 Львов - Мариуполь;
№ 145 Измаил - Киев;
№ 772 Хмельницкий - Киев;
№ 134 Рахов - Николаев;
№ 88 Ковель - Новоалексеевка;
№ 771 Киев - Хмельницкий;
№ 139 Киев - Каменец-Подольский;
№ 715 Киев - Перемышль.
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Вчера в Житомирской области 10 пустых вагонов грузового поезда сошли с рельс. Авария произошла недалеко от поселка Чернорудка. Нарушены габариты двух путей. Причины крушения расследуют.
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