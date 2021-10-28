Вагоны сошли с рельс: пассажирские рейсы опаздывают на 2-6 ч.

Укрзализныця предупредила о задержании ряда поездов. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця предупредила о задержании ряда поездов из-за схода вагонов грузового поезда в Житомирской области.

У поезда № 105 Киев - Одесса ожидается задержка до 6 ч., сообщает пресс-служба перевозчика. Поезд № 81 Киев - Ужгород задерживается на 2 ч.

"Выходим на финишную прямую по ликвидации последствий схода грузовых вагонов. К 10:00 откроем замедленное движение по участку", - говорится в сообщении.

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До 5 ч. задержатся поезда:

№ 41 Днепр - Трускавец;

№ 771 Киев - Хмельницкий;

№ 110 Львов - Херсон.

До 4 ч. задержатся поезда:

№ 769 Киев - Каменец-Подольский;

№ 357 Киев - Рахов;

№ 763 Киев - Одесса;

№ 747 Киев - Львов;

№ 145 Киев - Измаил;

№ 82 Ужгород - Киев;

№ 22 Трускавец - Харьков;

№ 138 Хмельницкий - Лисичанск;

№ 49 Киев - Трускавец;

№ 41 Трускавец - Днепр;

№ 50 Трускавец - Киев;

№ 770 Каменец-Подольский - Киев;

№ 14/114 Чоп, Солотвино - Киев;

№ 30 Ужгород - Киев;

№ 70/69 Мариуполь - Львов;

№ 69/70 Львов - Мариуполь;

№ 145 Измаил - Киев;

№ 772 Хмельницкий - Киев;

№ 134 Рахов - Николаев;

№ 88 Ковель - Новоалексеевка;

№ 771 Киев - Хмельницкий;

№ 139 Киев - Каменец-Подольский;

№ 715 Киев - Перемышль.

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Вчера в Житомирской области 10 пустых вагонов грузового поезда сошли с рельс. Авария произошла недалеко от поселка Чернорудка. Нарушены габариты двух путей. Причины крушения расследуют.