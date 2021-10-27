В Житомирской области сошли с рельсов вагоны

Поезда могут задерживаться. Фото: kazatin.com

В Житомирской области 10 пустых вагонов грузового поезда сошли с рельс.

Пассажирские поезда будут опаздывать, сообщили в Укрзализныце.

"Из-за схождения 10 пустых вагонов грузового поезда в Житомирской области некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием. Это произошло 27 октября недалеко от поселка Чернорудка. Нарушены габариты двух путей", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала комиссия Укрзализныци. Причины крушения расследуют.

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