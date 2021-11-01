Масштабное столкновение поездов в Англии: возросло число пострадавших

В Великобритании в результате столкновения поездов вблизи города Солсбери количество пострадавших возросло до 17.

Одного из машинистов зажало в кабине, пишет BBC. Его уже освободили и доставили в больницу.

"К счастью, смертельных случаев не было, но несколько человек, включая водителя, госпитализировали. У большинства пострадавших травмы несерьезные", - заявил инспектор британской транспортной полиции Мулла Хок.

Фото: twitter.com/NewsThisSecond

Линию на некоторое время перекрыли. Полиция устанавливает полные обстоятельства инцидента. Пожарно-спасательная служба Дорсета и Уилтшира помогла эвакуировать около 100 человек.

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В тоннеле Фишертон в воскресенье в 19:00 с рельсов сошел один из вагонов линии Great Western Railway. Впоследствии в него врезался поезд, следовавший из Лондона. На месте инцидента находятся пожарные и машины скорой помощи. Также к месту аварии направили вертолеты. Недалеко от места происшествия организовали травмпункт.