Пассажирские поезда столкнулись возле поселка - есть погибшие и раненые

В Чехии у поселка Милавце столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погибли три человека, десятки получили травмы.

Лобовое столкновение произошло около 8:00, сообщает Novinky. Погибли машинисты обоих поездов, а также один пассажир.

"Машинист международного скоростного поезда, следовавшего из Мюнхена в Прагу, не отреагировал на предупредительный желтый сигнал и не сбавил скорость. Он врезался в региональный поезд RegioShark, который следовал из Плзеня в Домажлице", - заявил министр транспорта Чехии Карел Гавличек.

Фото: novinky.cz

В результате аварии пострадали более 30 человек, несколько из них находятся в критическом состоянии.

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В Польше возле города Щецин в грузовик на железнодорожном переезде влетел пассажирский поезд. Состав сошел с рельсов. Травмировались восемь человек, эвакуировали 39 пассажиров. Сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, но грузовик все равно выехал на пути. Состав врезался в кузов авто, в результате чего два вагона сошли с рельсов.