Президент Владимир Зеленский во вторник смотрел скоростной поезд Укрзализныци.

Вместе с президентом в поезде ехали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков, замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Зеленского посадили за руль поезда, затем он пересел в вагон.

"Класс" – сказал президент.

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"Переезд Владимира Зеленского в Киевский железнодорожный вокзал поездом и ознакомление по заказу и использованию новых поездов на новых маршрутах", - сообщил ОП.

"Большая стройка: новая железная дорога", - было сказано в эфире.

Региональные экспрессы будут двигаться по маршрутам Измаил-Одесса, Харьков-Краматорск, Харьков-Лозовая.

Через два года хотят дополнительно заказать 20 таких поездов, сказал Кубраков.

На анонсированное Зеленским строительство аэродрома в Днипре из государственного бюджета переплатят 1,7 млрд грн из-за завышенной в полтора раза стоимости работ, сообщали "Наші гроші".

В июне президент заявлял о завершении в этом и следующем году строительства около тысячи объектов.

Программу "Большое строительство" объявили в марте прошлого года. Ее координирует в Офисе президентаТимошенко.