Укрзализныця предупредила о задержке поездов

Предупредили о задержании ряда поездов. Фото: pixabay.com

Укрзализныця предупредила о возможных задержках поездов из-за реконструкции пути на участке Мироновка - им. Тараса Шевченко.

Ориентировочное время задержки составит от 5 мин. до 1 ч., сообщили в пресс-службе компании.

"Опоздание поездов ожидается на станциях: Мироновка, Пятихатки, Тимково, Бурты и Херсон", - говорится в сообщении.

Все работы должны окончательно завершить 12 ноября.

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27 октября в Житомирской области 10 пустых вагонов грузового поезда сошли с рельс. Авария произошла недалеко от поселка Чернорудка. Нарушены габариты двух путей. Причины крушения расследуют.