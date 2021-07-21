Укрзализныця обновила перечень поездов, которые опоздают из-за непогоды

В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов. Фото: pixabay.com

Сегодня вероятно задержание некоторых поездов в Украине из-за ухудшения погодных условий.

Ряд поездов уже опоздали на 2 ч., сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Также задерживаются пригородные поезда № 6331 Покровск - Лозовая на 30 минут и № 6235 Славянск - Изюм на 1 час 25 минут. Извиняемся за вынужденную задержку", - говорится в сообщении.

Список рейсов, которые по состоянию на 14:30 следуют с опозданием из-за непогоды:

▪️ № 282 Хмельницкий - Геническ задерживается на 2 ч.;

▪️ № 15 Харьков - Рахов задерживается на 1 ч. 30 мин.;

▪️ № 70 Львов-Мариуполь задерживается на 45 мин.

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Над Кропивницким прошел мощный ливень, дождь залил улицы города. Гроза и град нанесли горожанам неудобства: авто были вынуждены ехать в воде, а на огородах град побил помидоры. Во многих местах сильный ветер, сопровождавший ливень, повалил деревья. Из-за непогоды на некоторых дорогах Кропивницкого ограничили дорожное движение.