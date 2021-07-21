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среда, 21 июля 2021 12:41

Атмосферный фронт окутает грозами часть Украины

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Ливни с грозами пройдут в четверг на востоке, юго-востоке и в западных областях Украины.

Ближайшей ночью атмосферный фронт окутает дождями южную часть страны, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Неустойчивая погода коснется также центра.

"Быстренько набираем с запасом свежего воздуха, дышим свободно, убираем страдальческое жаркое выражение с лица, наслаждаемся комфортными градусами, пока атмосфера не передумала", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Ближайшей ночью атмосферный фронт окутает дождями южную часть Украины
Ближайшей ночью атмосферный фронт окутает дождями южную часть Украины

Завтра днем Одесская, Николаевская и большинство центральных областей освободятся от дождевых облаков. В северных областях осадков также не ожидается. Жара отцепится даже от востока и юга. Температура воздуха 22 июля будет в пределах +23...28°С. Свежести воздуху прибавит сильный ветер северных направлений.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Жара отцепится даже от востока и юга
Жара отцепится даже от востока и юга

В Киеве будет сухая и солнечная, но ветреная погода. Температура воздуха завтра предполагается в пределах +22...24°С.

В ближайшее время в Украине будет мало осадков, разве что вокруг Карпат. Сильная жара маловероятна, +23...28°С. В воскресенье на юге и юго-востоке температура воздуха подскочит до +30°С.

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Ближайшую неделю в Украине будет держаться жаркая погода. Температура днем достигнет +37°С, ночью +24°С. Прохладнее будет на западе и в Киеве. Там столбики термометров будут подниматься до +34°С днем ​​и показывать +22°С ночью.

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