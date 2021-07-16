+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю

Ближайшую неделю в Украине будет жара и дожди. Фото: pixabay.com

Ближайшую неделю в Украине будет держаться жаркая погода. Температура днем достигнет +37°С, ночью +24°С. Прохладнее будет на Западе и в Киеве. Там столбики термометров будут подниматься до +34°С днем ​​и +22°С ночью.

По прогнозу Укргидромецентру, спасать украинцев от солнца будут кратковременные дожди с грозой. Осадки прогнозируют в западных, северных и центральных регионах.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие семь дней.

ЗАПАД

16 июля - переменная облачность. Без осадков, лишь в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +17...22°С, днем ​​+29...34°С.

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17 июля - облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15...20°С, днем ​​+28...33°С.

18 июля - облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15...20°С, днем ​​+28...33°С.

ВОСТОК

16 июля - малооблачно. Без осадков. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем ​​+31...36°С.

17 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +19...24°С, днем ​​+32...37°С.

18 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +19...24°С, днем ​​+32...37°С.

ЦЕНТР

16 июля - малооблачно. Без осадков. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем ​​+30...35°С.

17 июля - переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем ​​+29...34°С.

18 июля - переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем ​​+29...34°С.

СЕВЕР

16 июля - малооблачно. Без осадков. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем ​​+30...35°С.

17 июля - облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем ​​+29...34°С.

18 июля - облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем ​​+29...34°С.

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ЮГ И КРЫМ

16 июля - малооблачно. Без осадков. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем ​​+31...36°С.

17 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +20...25°С, днем ​​+32...37°С.

18 июля - переменная облачность. Температура воздуха ночью +20...25°С, днем ​​+32...37°С.

КИЕВ

16 июля - малооблачно. Без осадков. Температура воздуха ночью +20...22°С, днем ​​+32...34°С.

17 июля - облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +21...23°С, днем ​​+31...33°С.

18 июля - облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +21...23°С, днем ​​+31...33°С.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 - 21 ИЮЛЯ:

В западных и северных областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Температура 19-20 июля ночью 15...22°С, днем ​​+27...33°С. На Юге и Востоке ночью +20...26°С, днем ​​+31...37°С.

21 июля в западных, северных, центральных областях ночью +13...19°С, днем ​​+24...29°С. На остальной территории ночью +16...21°С, днем ​​+29...34°С.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКИЫ О ПОГОДЕ В ИЮЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, 4,2 ° C, зафиксировали 16 июля 1901 года в Днепре. Наивысшую, +38,3°C, в 2001 года в Херсоне.

Шквальный ветер был в Кропивницкому 16 июля 2012-го. Достигал скорости 37 м/с.

Град выпал 16 июля 2012-го в Измаиле Одесской области. Достигал в диаметре 20 мм.

Ливень прошла 16 июля 1974 года в Гуляйполе Запорожской области. Выпало 72 мм осадков за 4 часа.

Украину накроет плотное пылевое облако из Сахары. Движется с запада, с территории Польши. Такие пылевые облака опасные для людей и влияют на погоду. Аэрозоли грозят здоровью людей при вдыхании, особенно больным астмой или другими респираторными заболеваниями. Также аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, уменьшает видимость. Меняют погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков. Источники аэрозолей включают промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морскую соль, а также вулканический пепел и смог.