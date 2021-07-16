+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю

Ближайшую неделю в Украине будет держаться жаркая погода. Температура днем достигнет +37°С, ночью +24°С. Прохладнее будет на Западе и в Киеве. Там столбики термометров будут подниматься до +34°С днем и +22°С ночью.
По прогнозу Укргидромецентру, спасать украинцев от солнца будут кратковременные дожди с грозой. Осадки прогнозируют в западных, северных и центральных регионах.
Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие семь дней.
ЗАПАД
16 июля - переменная облачность. Без осадков, лишь в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +17...22°С, днем +29...34°С.
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17 июля - облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15...20°С, днем +28...33°С.
18 июля - облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15...20°С, днем +28...33°С.
ВОСТОК
16 июля - малооблачно. Без осадков. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем +31...36°С.
17 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +19...24°С, днем +32...37°С.
18 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +19...24°С, днем +32...37°С.
ЦЕНТР
16 июля - малооблачно. Без осадков. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем +30...35°С.
17 июля - переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем +29...34°С.
18 июля - переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем +29...34°С.
СЕВЕР
16 июля - малооблачно. Без осадков. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем +30...35°С.
17 июля - облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем +29...34°С.
18 июля - облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем +29...34°С.
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ЮГ И КРЫМ
16 июля - малооблачно. Без осадков. Температура воздуха ночью +18...23°С, днем +31...36°С.
17 июля - переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +20...25°С, днем +32...37°С.
18 июля - переменная облачность. Температура воздуха ночью +20...25°С, днем +32...37°С.
КИЕВ
16 июля - малооблачно. Без осадков. Температура воздуха ночью +20...22°С, днем +32...34°С.
17 июля - облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +21...23°С, днем +31...33°С.
18 июля - облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +21...23°С, днем +31...33°С.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 - 21 ИЮЛЯ:
В западных и северных областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.
Температура 19-20 июля ночью 15...22°С, днем +27...33°С. На Юге и Востоке ночью +20...26°С, днем +31...37°С.
21 июля в западных, северных, центральных областях ночью +13...19°С, днем +24...29°С. На остальной территории ночью +16...21°С, днем +29...34°С.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКИЫ О ПОГОДЕ В ИЮЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
Самую низкую температуру, 4,2 ° C, зафиксировали 16 июля 1901 года в Днепре. Наивысшую, +38,3°C, в 2001 года в Херсоне.
Шквальный ветер был в Кропивницкому 16 июля 2012-го. Достигал скорости 37 м/с.
Град выпал 16 июля 2012-го в Измаиле Одесской области. Достигал в диаметре 20 мм.
Ливень прошла 16 июля 1974 года в Гуляйполе Запорожской области. Выпало 72 мм осадков за 4 часа.
Украину накроет плотное пылевое облако из Сахары. Движется с запада, с территории Польши. Такие пылевые облака опасные для людей и влияют на погоду.
Аэрозоли грозят здоровью людей при вдыхании, особенно больным астмой или другими респираторными заболеваниями. Также аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, уменьшает видимость. Меняют погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков.
Источники аэрозолей включают промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морскую соль, а также вулканический пепел и смог.
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