Укрзализныця назначила дополнительные поезда на праздники

Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев - Минск, Вильнюс, Рига.
Из Киева поезд "Четыре столицы" отправится 22 и 26 декабря, а обратно из Риги - 23 и 27 декабря, передает УНН.
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Поезд "Четыре столицы" курсирует с 28 сентября 2018 года. За это время им воспользовались в обоих направлениях 36 тыс. пассажиров. Около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.
Также на новогодние и рождественские праздники Укрзализныця ранее назначила 26 дополнительных поездов по Украине. И 2 круглогодичные поезда на дополнительные рейсы. Кроме того, 7 поездам продлен маршрут. Благодаря этому пассажирам дополнительно предложат около 300 тыс. мест.
Укрзализныця запустит скоростные поезда из Львова в Чехию, Австрию, Польшу в 2020 году. Для этого из Львова проложат специальные колеи европейского образца.
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