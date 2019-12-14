Укрзализныця назначила дополнительные поезда на праздники

Из Киева поезд "Четыре столицы" отправится 22 и 26 декабря. Фото: bbc.com

Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев - Минск, Вильнюс, Рига.

Из Киева поезд "Четыре столицы" отправится 22 и 26 декабря, а обратно из Риги - 23 и 27 декабря, передает УНН.

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Поезд "Четыре столицы" курсирует с 28 сентября 2018 года. За это время им воспользовались в обоих направлениях 36 тыс. пассажиров. Около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.

Также на новогодние и рождественские праздники Укрзализныця ранее назначила 26 дополнительных поездов по Украине. И 2 круглогодичные поезда на дополнительные рейсы. Кроме того, 7 поездам продлен маршрут. Благодаря этому пассажирам дополнительно предложат около 300 тыс. мест.

Укрзализныця запустит скоростные поезда из Львова в Чехию, Австрию, Польшу в 2020 году. Для этого из Львова проложат специальные колеи европейского образца.