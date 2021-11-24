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среда, 24 ноября 2021 01:47

Укрзализныця изменила расписание поездов

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Укрзализныця изменила расписание поездов
Расписание поездов изменится в период с 15 по 20 декабря. Фото: Укринформ

На харьковском направлении изменится движение поездов из-за ремонтных работ на станции Люботин.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Изменения будут действовать в период с 15 по 20 декабря и будут касаться 16 поездов, следующих через Харьков. Речь идет об изменении времени отправки и задержек в пути до 30 минут..

"Это будет отражено в расписаниях, системе продаж и непосредственно в билетах уже завтра, 24 ноября", — уточнили в Укрзализныце.

Для поездов №142/141-114/113 Львов – Бахмут и №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка в обоих направлениях с 15 по 20 декабря будет изменен маршрут в объезд Харькова.

Из рейса Львов — Бахмут — Львов будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков. Зато добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая.

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А с маршрута Ивано-Франковск – Константиновка – Ивано-Франковск будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков. Зато добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая.

Продажа билетов на эти поезда была временно ограничена на время доработки графика.

Укрзализныця запустила новый поезд "Дунайский экспресс" Измаил – Одесса.

На маршруте будет ежедневно курсировать современный дизель-поезд отечественного производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Максимальная скорость экспресса №7002/7001 составляет 140 км/ч, в составе – 3 вагона (170 пассажирских мест).

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