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четверг, 25 февраля 2021 14:08

Укрзализныця хочет вложить большие суммы в провальный проект - эксперт

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Укрзализныця хочет вложить большие суммы в провальный проект - эксперт
Укрзализныця будет работать над современными железнодорожными линиями. Фото: verge.zp.ua

Укрзализныця до 2030 года будет прокладывать современные высокоскоростные железнодорожные линии. Поезда смогут двигаться со скоростью в 350 км/ч. Ездить будут по маршрутам Киев-Львов-Госграница, Киев-Одесса, Киев-Харьков, Киев-Днепр-Запорожье.

Однако глава ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко считает, что проект не выгоден. Об этом рассказал Gazeta.ua.

"Укрзализныця еще в карантин заявляла, что пассажирские перевозки убыточны более чем 10 миллионов гривен в год. А в это дело собрались вложить большие деньги. По новым путям смогут ездить только пассажирские поезда, потому что нет грузовых вагонов для европейской узкоколейки. Деньги на все работы будут приниматься в долг. За счет чего собираются их возвращать, когда выгоды нет. Вместо узкоколейки лучше потратить деньги на восстановление существующих путей и грузовые поезда, поскольку именно они приносят Укрзализныце доход. Когда ведомство окрепнет и получит прибыль - можно тратиться на новые проекты", - убеждает эксперт.

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Скоростные междугородные поезда будут создавать на Крюковском вагоностроительном заводе в городе Кременчуг Полтавской области.

"Это единственное наше предприятие, которое может выпускать электрические поезда. Если мы действительно взялись создавать подвижной состав электротяги сами, то это хорошо для нашей экономики. Так делают все нормальные страны. Это значительно лучше, чем покупать за границей поезда за огромные деньги", - сказал Криворучко.

Укрзализныця с весны начнет поднимать цены на билеты. Каждый месяц они будут дорожать на 2%. И так до конца года.

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