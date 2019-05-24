Укрпочта заявила про мошенничество

Клиентам Укрпочты стали рассылать сообщения якобы от имени предприятия о розыгрыше мобильных телефонов и со ссылкой на неизвестные сайты. Об этом пишет пресс-служба Укрпочты.
В ведомстве отмечают, что уже обратились в полицию для расследования и предотвращения подобных случаев мошенничества.
"Будьте осмотрительны! Не нажимайте на подозрительные ссылки, не перечисляйте средства неизвестным компаниям и не участвуйте в сомнительных лотереях. Обо всех акциях и розыгрышах мы сообщаем только на наших официальных страницах в социальных сетях и на сайте. И, конечно же, подарки победителям всегда доставляем бесплатно", - говорится в сообщении.
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