Укрпочта заявила про мошенничество

Клиентам Укрпочты стали рассылать сообщения якобы от имени предприятия о розыгрыше мобильных телефонов и со ссылкой на неизвестные сайты. Об этом пишет пресс-служба Укрпочты.

В ведомстве отмечают, что уже обратились в полицию для расследования и предотвращения подобных случаев мошенничества.

"Будьте осмотрительны! Не нажимайте на подозрительные ссылки, не перечисляйте средства неизвестным компаниям и не участвуйте в сомнительных лотереях. Обо всех акциях и розыгрышах мы сообщаем только на наших официальных страницах в социальных сетях и на сайте. И, конечно же, подарки победителям всегда доставляем бесплатно", - говорится в сообщении.

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Об акции и розыгрыши Укрпочта сообщает только на официальных страницах в социальных сетях и на сайте.

В прошлом году в Украине с 77 грн до 92 грн в 1 млн грн выросла доля мошеннических операций с платежными картами.