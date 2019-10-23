"Укроборонпром" уволил руководителей крупнейших спецэкспортеров

"Укроборонпром" уволил 2 руководителей предприятий спецэкспортеров. Фото: Dela.ua

Государственный концерн "Укроборонпром" приостановил действие контрактов с руководителями ГК "Укрспецэкспорт" Сергеем Проскуркиным и ГП "Спецтехноэкспорт" Владиславом Бельбасом.

Трудовые отношения с ними прекращены с 23 октября "с целью реформирования функции спецэкспорта и работы соответствующих предприятий". Об этом сообщила пресс служба концерна.

"Одной из первых и ключевых изменений в "Укроборонпроме" станет реформа предприятий-спецэкспортеров и самой функции соответственно. Следовательно Концерн требует лидеров таких изменений, которые готовы внедрять необходимые реформы и делать спецэкспорт еще более эффективным", - говорится в сообщении.

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Также "Укроборонпром" объявил конкурс на должности руководителей этих предприятий. Заявки претендентов будут приниматься до 13 ноября.

Пока идет отбор, обязанности генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" возложено на Вадима Кожевникова, а руководство ГП "Спецтехноэкспорт" будет осуществлять Евгений Ларин.

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