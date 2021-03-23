"Украинского Илона Маска" наградили Орденом в США

Без изобретений ученого не существовали ба такие компании, как Apple. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Известного украинского изобретателя Любомира Романкива в США наградили Орденом князя Ярослава Мудрого.

Его присудив ученому президент Украины, церемонию провели в помещении Генерального консульства Украины в Нью-Йорке, сообщают в пресс-службе Посольства Украины США.

"Вклад Любомира Романкива в мировую науку давно признано во всем мире. За все время только двух украинцев было внесено в Зал славы США - Игоря Сикорского и Любомира Романкива", - говорится в сообщении.

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Романкива часто называют "украинским Илоном Маском". Без изобретений ученого не существовали ба такие компании, как Apple.

"Именно благодаря его изобретениям мы обязаны появлению персонального компьютера, жесткого диска, интернета, солнечных батарей и других вещей, которыми мы привыкли пользоваться сегодня каждый день", - пишут в Посольстве.

Любомир Романкив сделал 180 научных открытий, из них 67 получили патенты. Его изобретения изучают в крупнейших университетах США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Италии, Швеции, Дании, Польши, Японии, Кореи, Тайваня, Сингапура и Украины.