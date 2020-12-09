Украинских моряков будут готовить инструкторы из Великобритании, США, Канады, Швеции и Дании

Флот получит менторскую помощь от стран-партнеров. Фото: "АрміяИнформ"

В следующем году к проведению курсов подготовки личного состава и подразделений ВМС ВС Украины присоединятся Великобритания, США, Канада, Швеция и Дания.

Для украинского флота приоритетом является подготовка корабельно-катерного состава, подразделений морской пехоты и оперативная подготовка штабных офицеров, передает "АрмияИнформ".

Значительное внимание уделено подготовке инструкторов ВМС Украины по разным направлениям. Инструкторы должны повысить боевые и оперативные возможности флота.

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В 2021 году планируется провести курсы по подготовке вахтенных офицеров, вопросам освещения надводной обстановки, логистического и оперативного планирования. Ожидается менторская помощь по вопросам борьбы за живучесть корабля.

Для морской пехоты пройдут курсы по подготовке снайперов, контрснайперской борьбе, амфибийных операциях и практических действий в урбанизированном местности и в условиях плохой видимости.

На Николаевщине прошли обучение артиллеристов Военно-морских сил ВС Украины. За тренировками наблюдал Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, пишет пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.