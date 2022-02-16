Украинские звезды начали записываться в терроборону

Положинский подписал контракт на прохождение службы в силах терробороны. Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Украинский музыкант Александр Положинский 15 февраля заявил, что подписал контракт на службу в силах территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

В ряды терробороны присоединились также участники группы "Антитіла", в частности вокалист Тарас Тополя, сообщает пресс-служба ТрО в Facebook.

"Это должно было произойти дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь отложила. Подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И да, уже здоров", - написал Положинский.

Музыканты группы "Антитіла" будут снимать образовательные видео.

"В нашем совместном проекте с Тарасом Тополем" саме те ТрО" мы пошагово покажем путь от решения подписать контракт до первой официальной тренировки", - говорится в сообщении.

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Тополя в видеообращении отметил, что терроборона готова к сопротивлению.

"Никакой паники - только уверенность в том, что все будет Украина", - заявил музыкант.

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром призвали вступать в территориальную оборону. В столице процедуру записи в терроборону упростили. И теперь подписание контракта происходит по принципу "единого окна". Силы ТрО - отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек. 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. В тероборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы. 20 января правительство утвердило порядок применения отрядами теробороны охотничьего оружия.