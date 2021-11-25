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четверг, 25 ноября 2021 18:48

Учения терробороны и внимание к безопасности – "УДАР Виталия Кличко" предлагает, как противодействовать российской агрессии

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Учения терробороны и внимание к безопасности – &quot;УДАР Виталия Кличко&quot; предлагает, как противодействовать российской агрессии
Эксперты "Удара" предлагают сделать совместные военные учения с НАТО на территории Украины непрерывными. Фото: facebook.com/Artur.Palatnyi

В условиях войны и постоянной угрозы полномасштабного вторжения украинская власть должна принять меры по укреплению оборонного и сектора и безопасности и обратиться за поддержкой к западным партнерам.

Об этом 25 ноября заявил глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный.

"УДАР Виталия Кличко" уверен: демонстрация Украиной решимости и способности защитить свои территории – это самый главный фактор в сдерживании вооруженной агрессии России. Что должна немедленно сделать украинская власть? Усилить взаимодействие Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО. Призвать международных партнеров к проведению на территории Украины многоцелевых военных учений. Задействовать механизмы ООН по урегулированию ситуации на границах Украины. Активизировать переговоры с международными партнерами, которые публично поддерживают оказание военной помощи Украине, в частности с Канадой и Швецией", - предлагает Палатный.

По его словам, эксперты "УДАРа" предлагают сделать совместные военные учения с НАТО на территории Украины непрерывными. Также стандарты НАТО должны неукоснительно соблюдаться при модернизации армии, реформе спецслужб и полиции. Кроме того, центральная власть должна в координации с местными властями инициировать проведение регулярных сборов и учений подразделений территориальной обороны и усилить их взаимодействие с подразделениями ВСУ для охраны государственной границы Украины с Россией и Беларусью, отметил Палатный.

"Россия стремится всеми возможными инструментами дестабилизировать и напугать Украину. И в то же время российские пропагандисты активно муссируют тезис о том, что дестабилизации в стране не избежать, если мы будем продолжать путь в НАТО и ЕС. Нам не нужен "экспорт хаоса". Нельзя позволить агрессору посеять сомнения по поводу евроатлантического будущего Украины. Никакого компромисса! НАТО и ЕС – не только наш прагматичный выбор. Это цивилизационная парадигма, которая является органичной для дальнейшего успешного развития Украины. Мы уверены в своем выборе. Но сегодня нам очень нужна поддержка международных партнеров", - подчеркнул Палатный.

Он также призвал западных партнеров принять адекватные политико-дипломатические и экономические меры по противодействию деструктивным действиям агрессора. В частности, новый пакет санкций может стать болезненным ударом по российской экономике и остановить намерения РФ дестабилизировать ситуацию на границе и в Украине, уверен руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко".

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25
ноября

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