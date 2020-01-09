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четверг, 09 января 2020 11:21

Украинские военные протестировали четыре модели броневиков

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Украинские военные протестировали четыре модели броневиков
Ранее технику испытали на бездорожье в Кременчуге Полтавской области. Фото: пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины

4 украинских военных броневика испытали на полигоне на Житомирщине.

Тесты проходили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" и Oncilla-M, изготовленные на трех различных предприятиях, сообщает "Урядовий кур'єр".

Ранее технику испытали на бездорожье в Кременчуге Полтавской области. В Житомир она проехала более 500 км.

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На полигоне броневики попытались использовать в экстремальных полевых условиях. Кроме штатных экипажей, технику на удобство испытали военнослужащие-десантники. Также испытали боевую мощь автомобилей. Броневики предназначены не только для перевозки боевого состава, но и для поддержки пулеметным и артиллерийско-ракетным вооружением действий воинов. Испытания позволят в перспективе отобрать лучшие образцы бронетехники и заранее устранить неполадки.

Украинские военные провели в Карпатах испытания самолета Ил-76МД. Специалисты тестировали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью, испытания проходили в районе Говерлы.

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