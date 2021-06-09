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среда, 09 июня 2021 11:00

Украинская школьница покорила международный конкурс. Судьи поражены
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Украинка Виктория Булич выиграла в международном художественном конкурсе от Space Foundation для школьников и студентов. Победительница получит от организаторов сертификат и арт-набор.

Конкурс проходит ежегодно с 2011-го. В этом году в нем приняли участие более 4,5 тыс. работ участников от 5 до 18 лет из 88 стран мира. Среди них выбрали 25 лучших для показа в Discovery Center, а также на месте проведения Космического Симпозиума от Space Foundation. Он пройдет с 23 по 26 июня в городе Колорадо-Спрингс, США.

Главной темой работ конкурсантов выбрали: "Как космические технологии улучшают жизнь на Земле".

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"В этом году тема международного художественного конкурса близка нашей философии. Интересно видеть как представители молодого поколения демонстрируют свое видение этой концепции с помощью собственных творческих работ", - сказал Макс Поляков, основатель фонда Noosphere Ventures, курирующий конкурс.

Работа Украина получила первенство
Фото: art.spacefoundation.org
Работа участника из Гонконга заняла 2-е место
Работа участника из Индонезии заняла 3-е место

Space Foundation - это некоммерческая правозащитная организация, основанная в 1983 году. Предлагает доступ к образованию, информации и сотрудничества для исследователей космоса и космических компаний, развивающих глобальную космическую экосистему.

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