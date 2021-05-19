Создали уникальную выставку нарисованных роботом картин

В Лондоне проходит выставка картин, которые нарисовала работ. Фото: скриншот tsn

В Лондоне открылась уникальная художественная выставка серии автопортретов, которые нарисовала робот. Ее назвали в честь Ады Лавлес - британской женщины-математика, первой в истории компьютерной программистки.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

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Над созданием Ады работала команда инженеров из Оксфорда. Студенты из Лидса спроектировали ей творческие руки.

Она первой из механических созданий смогла изображать предметы, находящиеся в поле ее зрения. Алгоритмы настроены таким образом, что каждый эскиз Ады уникален.

Выставка "Портрет Робота" продлится в Лондоне до конца лета. Если коронавирусные ограничения ослабят, то познакомиться с ней смогут не только британцы.

Японка Аки Наката называет себя художником камня: она рисует домашних животных не на холсте, а на поверхности гладких камней, причем изображает их удивительно реалистично и изящно. В ее руках камень любой формы словно оживает, превращаясь в красивую птицу или забавное животное.