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суббота, 25 сентября 2021 15:37

Украинская полиция работает в усиленном режиме

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Украинская полиция работает в усиленном режиме
Правоохранители перешли на усиленный режим. Фото: Нацполиция

С 25 сентября по 8 октября украинская полиция будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Украинская правда.

"Такие меры связаны с обострением криминогенной обстановки в государстве и совершением преступлений с применением оружия. Полицейские будут проводить комплекс профилактических мероприятий и работу по противодействию преступности", - говорится в сообщении.

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Правоохранители будут работать сверхурочно, но не более 12:00 в сутки и шесть дней в неделю.

22 сентября у села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области стреляли в автомобиль Шефира. Ранили водителя машины. В автомобиль выпустили не менее 10 пуль.

Дело расследует Главное следственное управление Национальной полиции.

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Дата
25
сентября

Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности

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