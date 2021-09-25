Украинская полиция работает в усиленном режиме

Правоохранители перешли на усиленный режим. Фото: Нацполиция

С 25 сентября по 8 октября украинская полиция будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Украинская правда.

"Такие меры связаны с обострением криминогенной обстановки в государстве и совершением преступлений с применением оружия. Полицейские будут проводить комплекс профилактических мероприятий и работу по противодействию преступности", - говорится в сообщении.

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Правоохранители будут работать сверхурочно, но не более 12:00 в сутки и шесть дней в неделю.

22 сентября у села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области стреляли в автомобиль Шефира. Ранили водителя машины. В автомобиль выпустили не менее 10 пуль. Дело расследует Главное следственное управление Национальной полиции.