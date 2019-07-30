Украинка впервые вошла в ТОП-5 предпринимательниц ООН

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1188
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2556
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 603
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 891
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5553
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5698
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1143
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3609
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1918
Фото
Все фото
6
8
4
4
17
Психолог рассказала, как переселенцам и воинам АТО бороться с психологическими травмами
Психолог рассказала, как переселенцам и воинам АТО бороться с психологическими травмами
Украинские военные посадили вертолет в кратер вулкана
Украинские военные посадили вертолет в кратер вулкана
Из-за непогоды подтопило станцию метро
Из-за непогоды подтопило станцию метро
&quot;Лежала распятая и привязанная&quot;: отец Гандзюк рассказал о ее последних месяцах
"Лежала распятая и привязанная": отец Гандзюк рассказал о ее последних месяцах
Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
Видео
Все видео
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5553
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 999
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2646
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1215
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 990
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
вторник, 30 июля 2019 15:48

Украинка впервые вошла в ТОП-5 предпринимательниц ООН

  Комментировать
Украинка впервые вошла в ТОП-5 предпринимательниц ООН
Зоя Литвин стала лучшей предпринимательницей года среди представительниц Восточной Европы. Фото: Fb/Zoya.Lytvyn

Украинский педагог Зоя Литвин вошла в ведущую пятерку предпринимательницы по версии рейтинга WE Empower UN SDG Challenge. Это глобальный конкурс для женщин, которые воплощают в своей работе цели устойчивого развития ООН.

Об этом сама Литвин написала в Facebook.

Она - первая украинка, которая попала в этот рейтинг.

"Я очень горжусь этой наградой и хочу поблагодарить каждого из партнеров и коллег, с которыми вместе мы из года в год делаем добро. Это все именно благодаря вам!", - написала Литвин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинку наградили отличием конгресса США

Литвин, по результатам конкурса, является лучшей предпринимательницы года среди представительниц Восточной Европы.

Другие победительницы: основательница компании Water Access Rwanda Кристель Квизера из Руанды, глава школы самозащиты SheFighter в Иордании Лина Халифе, автор программы Digital Awareness гватемалийка Карла Руис Кофиньйо и основательница организации 412 Food Rescue Леа Лизарондо из США.

Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине возглавила австралийка Матильда Богнер. Богнер - юрист с 13-летним опытом работы в ООН. Возглавляла региональные представительства Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии, Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба организации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинка впервые вошла в ТОП-5 предпринимательниц ООН». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки

"Холоднояровцы" показали прифронтовой поселок Пески

Создали новую военную организацию

Погиб бывший министр образования

В Москве взялись за русификацию белорусов

Мореплаватель напугал индейцев лунным затмением

Самое читаемое
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 65917
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 37621
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 32041
&quot;Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
3
 Просмотров: 21053
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 11979
Общество
Рассказали планы на будущее переселенцев из Донбасса
Рассказали планы на будущее переселенцев из Донбасса
На канале NewsOne обнаружили нарушения
На канале NewsOne обнаружили нарушения Просмотров: 126
Мэр Чернигова сделал каминг-аут: признался в любви к России
Мэр Чернигова сделал каминг-аут: признался в любви к России Просмотров: 747
Спасет контрастный душ: в августе ожидают магнитные бури
Спасет контрастный душ: в августе ожидают магнитные бури Просмотров: 153
Большие супермаркеты обязали установить общественные туалеты
Большие супермаркеты обязали установить общественные туалеты Просмотров: 225
Больше всего комментируют
8
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
4
Россия раздает недействительные паспорта
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
4
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
Голосов: 42526
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua