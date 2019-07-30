Украинка впервые вошла в ТОП-5 предпринимательниц ООН

Зоя Литвин стала лучшей предпринимательницей года среди представительниц Восточной Европы. Фото: Fb/Zoya.Lytvyn

Украинский педагог Зоя Литвин вошла в ведущую пятерку предпринимательницы по версии рейтинга WE Empower UN SDG Challenge. Это глобальный конкурс для женщин, которые воплощают в своей работе цели устойчивого развития ООН.

Об этом сама Литвин написала в Facebook.

Она - первая украинка, которая попала в этот рейтинг.

"Я очень горжусь этой наградой и хочу поблагодарить каждого из партнеров и коллег, с которыми вместе мы из года в год делаем добро. Это все именно благодаря вам!", - написала Литвин.

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Литвин, по результатам конкурса, является лучшей предпринимательницы года среди представительниц Восточной Европы.

Другие победительницы: основательница компании Water Access Rwanda Кристель Квизера из Руанды, глава школы самозащиты SheFighter в Иордании Лина Халифе, автор программы Digital Awareness гватемалийка Карла Руис Кофиньйо и основательница организации 412 Food Rescue Леа Лизарондо из США.

Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине возглавила австралийка Матильда Богнер. Богнер - юрист с 13-летним опытом работы в ООН. Возглавляла региональные представительства Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии, Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба организации.