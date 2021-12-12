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воскресенье, 12 декабря 2021 13:28

Украине нужно предоставить больше ракет Javelin - аналитик

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Украине нужно предоставить больше ракет Javelin - аналитик
Кансиан говорит, что для защиты Украины недостаточно Javelin. Фото: Reuters

Полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан призвал дать Украине больше ракет Javelin.

Украина имеет слишком мало Javelin, чтобы они могли существенно повлиять на ход боевых действий в случае нападения РФ, передает Popular Mechanics.

"28 боевых батальонов Украины нуждаются в около 450 единиц противотанкового оружия, исходя из практики США. Украина, вероятно, могла бы применить гораздо больше противотанкового оружия", - сказал Кансиан.

Он говорит, что трех батальонов ВСУ, у которых есть Javelin, хватит только для покрытия около 11 км линии фронта. Граница Украины с Россией имеет протяженность 2,2 тыс. км.

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Военный предупредил, что российская разведка может установить, какие подразделения имеют Javelin. И пойти в наступление по другим направлениям.

После переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, ситуация с российскими войсками на границе Украины не изменилась. Об этом сообщили в Пентагоне.

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