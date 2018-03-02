Украинцы живут лучше, чем подает статистика - посол Канады

Посол Канады Роман Ващук напомнил тем людям, которые думают, что в Украине живут на хлебе и воде: что у элитных торговых центров, бывает, нигде припарковать машину / фото: Униан

Реальное экономическое положение украинцев лучше, чем то, о котором свидетельствует официальная статистика.

Часто граждане Украины имеют теневые доходы, говорит посол Канады в Украине Роман Ващук, пишет Укринформ.

Об этом дипломат сказал в ходе публичной дискуссии центра "Новая Европа" на тему "G7 в Украине: поддержка, критика или критическая поддержка".

"Многие из украинцев живут в тени, но сочувствуют себе - по официальной статистике. Да, с одной стороны, нужно говорить о проблемах, терпении, страдании пенсионеров и населения, живущего вдоль линии разграничения в зоне конфликта на Донбассе. Но также надо напоминать тем людям, которые убеждены, что в Украине живут только на хлебе и воде: негде припарковаться у Ocean Plaza в субботу и воскресенье", - сказал Ващук.

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В Украине привыкли жаловаться на результаты реформ. В то же время он обратил внимание на то, что катастрофические экономические прогнозы международной и украинской прессы 2014-2016 годов не оправдались.

"Результатом является не только то, что было достигнуто, но и то, что мы успели обойти - как худший вариант. Мы говорили три года назад о полном упадке украинской экономики, а теперь говорим о проблемах его мало активного роста", - акцентировал посол Канады .

Уровень бедности в Украине снизился до 12% за прошлый год. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии. В 2008 году, после начала мирового кризиса, уровень бедности вырос до 21%, но затем ситуация стала улучшаться. Перед началом военного конфликта, в 2013-м, уровень бедности составлял 9%, с 2014-го по 2016 годы увеличившись почти вдвое - до 17%. Но в течение последнего года ситуация улучшилась, и уровень бедности снизился до 12%. По итогам 2017 года, средняя зарплата украинцев составляет 8750 грн.