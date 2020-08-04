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вторник, 04 августа 2020 12:15

Украинцы смогут пользоваться электронной картой для улучшения безопасности на дорогах

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Украинцы смогут пользоваться электронной картой для улучшения безопасности на дорогах
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в этом году восстанавливают рекордное количество километров автодорог, поэтому должны, прежде всего, заботиться о безопасности людей на дорогах. Фото: pixabay

На сервисе открытых данных Министерство инфраструктуры создало раздел с актуальной информацией по улучшению безопасности дорожного движения в разных областях Украины.

Главный приоритет министерства - безопасные и качественные дороги в Украине, сообщила пресс служба Министерства инфраструктуры.

"Это строительство современных и безопасных пешеходных переходов и кольцевых развязок, установления автономного освещения для улучшения видимости в вечерние промежутки времени, обустройство островков безопасности, светофоров, автоматических комплексов габаритно-весового контроля" Взвешивание в движении ", закупка аварийно-спасательных машин ДСНС для выезда на место ДТП и т.д. ", - пояснили в пресс службе.

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По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в этом году восстанавливают рекордное количество километров автодорог, поэтому должны, прежде всего, заботиться о безопасности людей на дорогах. Министр отметил, что 5% всего Доронжнього фонда, который в этом году составляет 3,2 млрд грн, предусмотренные на финансирование государственной программы повышения безопасности дорожного движения.

"Чтобы каждый мог следить за улучшением безопасности дорожного движения в своем регионе, мы запустили отдельный раздел на сервисе открытых данных транспортной отрасли. И будем дальше работать над максимальной прозрачностью и открытием данных в области", - отметил министр.

В новом разделе "Повышение безопасности дорожного движения" на транспортном портале содержится интерактивная карта Украины с обозначением всех объектов инфраструктуры, которые введены для повышения безопасности дорожного движения. Кроме этого, данные об исполнителях и статус этих объектов.

В Украине количество участков с радарами TruCam для измерения скорости стало больше. Теперь их 252, а количество приборов TruCam составляет 116 единиц, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook. По его словам, местами измерения являются аварийно-опасные участки автодорог и точки концентрации ДТП, совершенных по причине превышения скорости движения.

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04
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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