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среда, 29 июля 2020 12:43

На дорогах Украины стало больше радаров для измерения скорости

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На дорогах Украины стало больше радаров для измерения скорости
Полиция установила больше радаров для измерения скорости на дорогах. Фото: pixabay

В Украине количество участков с радарами TruCam для измерения скорости с сегодняшнего дня стало больше.

Теперь их 252, а количество приборов TruCam составляет 116 единиц, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

По его словам, местами измерения является аварийно-опасные участки автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причине превышения скорости движения.

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"Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения. С сегодняшнего дня появится еще 43 новых и расширено уже 5 существующих участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM ", - отметил Билошицкий.

За прошедшую неделю 187 авто нарушили скоростной режим на дорогах Украины. Все ехали более 170 км/ч. Это зафиксировали камеры автоматической фиксации, сообщают в патрульной полиции.

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