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понедельник, 27 июля 2020 17:40

Полиция назвала лидеров скоростных антирекордов
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Водители Mercedes били все рекорды на дорогах на прошлой неделе
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
Водители Mercedes били все рекорды на дорогах на прошлой неделе
Водители Mercedes били все рекорды на дорогах на прошлой неделе

За прошедшую неделю 187 авто нарушили скоростной режим на дорогах Украины. Все ехали более 170 км/ч.

Это зафиксировали камеры автоматической фиксации, сообщают в патрульной полиции.

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Наибольшей скорость была в Mercedes-Benz C63 AMG, ДОУ AE091 *** - 227 км/ч. на автодороге М03 Киев - Харьков - Довжанский и Mercedes-Benz S400, ДОУ AM131 *** - 225 км/ч. на трассе М06 Киев-Чоп. Разрешенная скорость на обоих участках 110 км/ч.

Больше всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Mercedes-Benz S600, ДОУ AA819 *** - 23 раза.

41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км / ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за сутки 16 июня.

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