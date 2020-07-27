Полиция назвала лидеров скоростных антирекордов

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

За прошедшую неделю 187 авто нарушили скоростной режим на дорогах Украины. Все ехали более 170 км/ч.

Это зафиксировали камеры автоматической фиксации, сообщают в патрульной полиции.

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Наибольшей скорость была в Mercedes-Benz C63 AMG, ДОУ AE091 *** - 227 км/ч. на автодороге М03 Киев - Харьков - Довжанский и Mercedes-Benz S400, ДОУ AM131 *** - 225 км/ч. на трассе М06 Киев-Чоп. Разрешенная скорость на обоих участках 110 км/ч.

Больше всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Mercedes-Benz S600, ДОУ AA819 *** - 23 раза.

41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км / ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за сутки 16 июня.