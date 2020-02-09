Украинцы ограбили 23 российские банкоматы в Боснии

В Боснии и Герцеговине трое украинцев за 53 часа ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка".
За этот период они забрали 2,7 млн конвертируемых марок. Это более 37 млн грн, сообщает Sarajevo Times.
Ограбление произошло еще 31 января, однако в банке это заметили 3 февраля, когда полиция арестовала двух из трех украинцев.
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Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии через пограничный переход в Зворнике утром 31 января. 2 февраля Бойко и Зайцева арестовали, а Титаренко удалось скрыться.
Около 100 тыс. марок нашли у Зайцева и Бойко. Остальные 2,6 млн марок исчезли. Со следствием арестанты не сотрудничают.
Полицейские подозревают, что к этому времени украинцы находились в основном на территории Черногории, Сербии и БиГ. Именно в Сербии они купили карты, благодаря которым и специальному программному обеспечению, снимали деньги в банкоматах.
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