Украинцы ограбили 23 российские банкоматы в Боснии

Автор: Sarajevo Times Грабители Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко

В Боснии и Герцеговине трое украинцев за 53 часа ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка".

За этот период они забрали 2,7 млн конвертируемых марок. Это более 37 млн ​​грн, сообщает Sarajevo Times.

Ограбление произошло еще 31 января, однако в банке это заметили 3 февраля, когда полиция арестовала двух из трех украинцев.

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Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии через пограничный переход в Зворнике утром 31 января. 2 февраля Бойко и Зайцева арестовали, а Титаренко удалось скрыться.

Около 100 тыс. марок нашли у Зайцева и Бойко. Остальные 2,6 млн марок исчезли. Со следствием арестанты не сотрудничают.

Полицейские подозревают, что к этому времени украинцы находились в основном на территории Черногории, Сербии и БиГ. Именно в Сербии они купили карты, благодаря которым и специальному программному обеспечению, снимали деньги в банкоматах.

В Таиланде в результате расстрела военным мирных жителей погибли 26 человек, 57 получили ранения.