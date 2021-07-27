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вторник, 27 июля 2021 17:44

"Украинцы до сих пор ждут, что им скажут, что делать" - писательница

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Автор: Тарас Подолян
  "Мой сын, который ходит в садик, уже выбирает, чем он будет заниматься сегодня", - говорит Ирина Жураковская
"Мой сын, который ходит в садик, уже выбирает, чем он будет заниматься сегодня", - говорит Ирина Жураковская

Вместо того, чтобы думать самостоятельно, у украинцев до сих пор есть ожидание, что кто-то сверху должен сказать им, что и как делать.

Так считает писательница Ирина Жураковская. Впервые за границу она попала в 20 лет и была поражена тем уровнем свободы и выбора, который имеют там молодые люди.

"Когда студенткой выиграла грант на годовое обучение в Лозанне, впервые в жизни, в 20 лет, я попала в ситуацию, когда весь выбор был за мной, когда у меня не было кем-то определенного расписания или куратора. Сама должна была набрать определенное количество предметов и часов сама должна была решать, как составлять свое расписание. Я осознала, что до сих пор, начиная с садика и заканчивая университетом, всегда кто-то определял меня, что я должна делать.

Эта свобода была неожиданной. А сейчас мне трудно представить, как жила до 20 лет, не имея этого выбора. Мой сын, который ходит в садик, уже выбирает, чем он будет заниматься сегодня: пойдет гулять, строить из конструктора, или играть в танцевальной комнате. Это сделает его ответственным и самостоятельным во взрослой жизни ", - сказала она.

"Свобода в Лозанне меня сначала пугала. Я чувствовала разницу между собой и коллегами из Германии или Франции: мне было трудно без менеджера, который скажет, куда идти и что делать. Сейчас, я надеюсь, от этого отошла. Но в украинцев до сих пор есть ожидания , что кто-то сверху должен сказать им, что и как делать.

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Но мы - переломное поколение, которое прошло Майдан. Поэтому у значительной части украинцев уже есть желание действовать, самим определять свою жизнь, а не ждать указаний от кого-то ", - заключила Ирина Жураковская.

Интервью с Ириной Жураковской читайте в журнале "Країна".

Ксения Фукс 12 лет живет в Германии. В своей книге "12 сезонов женщины" она поднимает важные общественные проблемы Украины.

Она рассказала Gazeta.ua, от чего украинское общество до сих пор зависит и почему еще не здорово.

"Бытовое насилие как было, так и есть, и правовые дыры в этом тоже не исчезли. Психологическое насилие тоже есть: до сих пор многие женщины считают, что это их долг - стоять на кухне и обеспечивать мужа всем, чего он хочет, а о своих потребностях можно забыть".

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
27
июля

Украинские военные освободили два неселенных пункта

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