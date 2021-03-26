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понедельник, 29 марта 2021 09:25

"Украинки до сих пор считают своим долгом стоять на кухне"

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Автор: Facebook
  Многие проблемы в украинском обществе до сих пор должным образом не обсуждают
Многие проблемы в украинском обществе до сих пор должным образом не обсуждают

Ксения Фукс 12 лет живет в Германии. В своей книге "12 сезонов женщины" она поднимает важные общественные проблемы Украины.

Она рассказала Gazeta.ua, от чего украинское общество до сих пор зависит и почему еще не здорово.

"Острые и социальные темы - это мое. Я сторонница четвертой волны феминизма, которая требует образовательной работы. Она - о правах, выборе. Это не означает, что мужчины отбросы, а женщины - принцессы. Это как раз о взаимоуважении между гендерами, о гуманизме. Мне хотелось написать о проблемах, которые до сих пор существуют в современном украинском обществе, но до сих пор должным образом не обсуждаются", - сказала она.

"Бытовое насилие как было, так и есть, и правовые дыры в этом тоже не исчезли. Психологическое насилие тоже есть: до сих пор многие женщины считают, что это их долг - стоять на кухне и обеспечивать мужа всем, чего он хочет, а о своих потребностях можно забыть.

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Она рассказала, как с психическим и сексуальным насилием справляется Европа.

"Очень много социальных центров для матерей с детьми, где им помогут, дадут убежище. Даже есть такси "женщины для женщин", если женщина боится ехать с мужчиной. То же самое с детьми. Ребенок, если чувствует себя некомфортно рядом с родителями, имеет право с определенного возраста переехать в социальное жилье", - рассказала писательница.

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"Есть и другая сторона медали. Немецкие женщины кажутся слишком свободными. Иногда они даже перегибают палку. А надо удерживать баланс. Не стоит кричать на мужчину, если он помог и открыл дверь. Потому что иногда доходит до абсурда: мужчины боятся проявить внимание, чтобы не нарваться на агрессию ", - добавила она.

Психологическое (или эмоциональное) домашнее насилие - это использование преимущества, чтобы унизить и обесценить другого члена семьи. Насилием также является сознательное игнорирование потребностей и чувств тех членов семьи, которые зависят от человека и нуждаются в уходе. А именно детей или людей старшего возраста.

Автор: Валерия Радзиевская
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