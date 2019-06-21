Украинцев будет становиться все меньше ближайшие десятилетия

Средний возраст населения возрастет до 42 в 2100 году. Сегодня он составляет 31 год. Африка будет единственным регионом, где население будет мощно расти до конца века. Фото: UkrMedia

Население Украины будет уменьшаться ближайшие десятилетия. Это происходит с 1991 года. Тогда было 52 миллиона. Сейчас Государственная служба статистики дает 42.

Говорит в комментарии для Gazeta.ua заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии имени Михаила Птухи Ирина Курило.

"Точное количество украинцев никто не знает, потому что не было переписи населения уже давно. Главный фактор - это депопуляция. Уменьшение рождаемости и достаточно высокий показатель смертности украинцев. Миграция пока не имеет большого влияния. Но этот фактор с каждым годом становится все более весомым.

Высокий уровень старения и низкий показатель рождаемости делает депопуляцию безальтернативной для Украины. Но это не критическая ситуация, учитывая мировые тренды. Большое количество населения не является залогом успешного государства. Надо смотреть на качественные показатели. Например, соотношение работоспособного населения к людям пенсионного возраста, нуждающихся в социальной обеспечения. Учитывая повсеместное старение нации как мировой тренд этот фактор приобретает новое значение", - объясняет эксперт.

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Демографическая ситуация в Украине имеет свою особенность, считает Ирина Курило.

"Она заключается в том, что уровень рождаемости у нас низкий, как и а в странах западной Европы. Но с другой стороны имеем худший уровень жизни и большую смертность. Поэтому еще труднее остановить депопуляцию. Глобальных и фундаментальных исследований на эту тему, к сожалению, не имеем. Их нет на основе чего проводить. Надо инициировать всеукраинскую перепись населения. Тогда можно будет говорить о сегодняшних проблемах и перспективах на будущее более предметно.

В любом случае не стоит пугаться. Демографическая ситуация в Украине далека от критической. Просто нужно подстраиваться под изменения. Например, просмотреть формат социального и пенсионного обеспечения. Ведь людей пожилого возраста становится все больше, а количество работающего населения сокращается", - добавляет эксперт.

К 2100 году население мира достигнет почти 11 миллиардов людей и перестанет расти из-за низкого показателя рождаемости. Об этом свидетельствуют результаты анализа, который провела американская социологическая организация "Pew Research Center" на основе данных ООН.