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вторник, 19 ноября 2019 15:53

Украинцам хотят разрешить менять отчество

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Украинцам хотят разрешить менять отчество
Лицо с 14 лет будет иметь право изменить свою фамилию, имя и отчество с согласия родителей

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2450, которым предлагается разрешить украинцам менять отчество.

Авторы документа - народные депутаты из фракции "Слуга народа", говорится на сайте Верховной Рады.

В законопроекти предлагают внести изменения в Гражданский и Семейный кодекс, которые позволят лицам от 16 лет изменить по своему усмотрению не только свои фамилию и имя, но и отчество.

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Лицо с 14 лет будет иметь право изменить свою фамилию, имя и отчество с согласия родителей. В случае, если над 14-летней лицом, установлена ​​опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества будет осуществляться с согласия опекуна.

Сейчас довзволено менять имя и фамилию, но не отчество. Депутаты считают, что это нарушает Конституцию.

Законопроект разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины".

Кабинет министров принял постановление, которое позволит с октября фотографироваться на паспорт в головном уборе.

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