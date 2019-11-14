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четверг, 14 ноября 2019 15:15

В Украине создали QR-паспорт для домашних любимцев
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Презентация QR-паспорта для домашних животных
Презентация QR-паспорта для домашних животных
Презентация QR-паспорта для домашних животных
Презентация QR-паспорта для домашних животных
Презентация QR-паспорта для домашних животных

13 ноября в киевском Дворце культуры Куреневка представили QR-паспорт для домашних животных.

Устройство состоит из металлического жетона с уникальным QR-кодом. Он соединен с цифровым профилем животного на онлайн-платформе Animal ID. На ней удалось объединить все необходимые данные о домашнем любимце: прививки, идентификационный код, родословную и дополнительную информацию для ветеринаров, кинологов или муниципалитетов.

"Если вдруг ваше животное потерялось, то человеку, который ее нашел достаточно отсканировать QR-код. Таким образом, он с легкостью может перейти на личную страницу как владельца, так и домашнего любимца. После он сможет очень просто связаться с хозяином и передать утерянное животное домой, - рассказывает соучредитель международного проекта Animal ID Василий Дуб. - Также в "облако" можно загрузить неограниченное количество документов, чтобы всегда иметь их под рукой.

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Данные Animal ID объединены с Европейской ассоциацией баз данных животных. Пользователями платформы являются: муниципалитеты 20 городов Украины, ветеринарные клиники, приюты, кинологические клубы и союзы, питомники животных и владельцы животных в 15 странах Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов, Австрии, Польши, Венгрии и др.

"Каждый второй беспризорный собака ранее имел владельца, - говорит основатель и CEO международного проекта Animal ID Виктор Копач. - Мы разработали решение, которое, с одной стороны, помогает решить проблему бездомных животных, а с другой - обеспечить владельцам скорое возвращение домой утраченных любимчиков".

Заказать QR-паспорт можно на платформе Animal ID. Стоимость жетона составляет от 99 до 149 грн. Половина суммы идет на поддержку приютов для животных. Один человек может иметь несколько QR-паспортов, присоединенных к одному профилю любимца. Дизайн жетона можно выбирать индивидуально. Сейчас проект объединяет более 120 тыс. владельцев идентифицированных животных во всем мире.

Украинский стартап Animal ID - международная онлайн-платформа основана в 2011 году как общественная организация для помощи бездомным и домашним животным в Украине и мире.

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Дата
14
ноября

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